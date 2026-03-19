Кыргызстан поддерживает позицию Китая по вопросу Синьцзяна, - посол Лю Цзянпин

Лю Цзянпин

CentralAsia (KG) - Кыргызстан твердо поддерживает позицию Китая по вопросу Синьцзяна. Об этом заявила посол КНР в КР Лю Цзянпин на пресс-конференции 18 марта.

«Я, как посол, очень благодарна нашим кыргызским друзьям. Кыргызское правительство твердо поддерживает позицию Китая по вопросу Синьцзяна. Это взаимная поддержка по ключевым вопросам, касающихся интересов обеих сторон. Вот в чем смысл стратегического партнерства между нашими странами, за это мы высоко ценим», - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, затихла ли информационная кампания против Синьцзяна, дипломат отметила, что «фейковая информация всегда есть».

«И некоторые западные страны, они, конечно, спекулируют на этой теме. Их главная цель — сдерживание Китая. И сейчас больше и больше людей знают правду. Я здесь уже (в КР) год и три месяца, и многие местные друзья, кто там бывал, своими глазами видели настоящий Синьцзян», - сказала посол.

Она также подчеркнула, что обвинения в нарушениях прав человека и принудительном труде являются надуманными.

«Вы знаете, предлог прав человека, принудительный труд — это не их… ну, так как они постоянно так делают, они злоумышленно создают, ну как, такие ерунды и создают помехи. Их цели всем ясны», — отметила дипломат.

При этом посол акцентировала внимание на тесной взаимосвязи региона с Кыргызстаном.

«Синьцзян рядом с Кыргызстаном. Я думаю, что если в Синьцзяне все хорошо, то это прямо оказывает хорошее влияние на Кыргызстан. Это взаимосвязано», - сказала она.

