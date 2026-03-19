Израиль ударил по газовой промышленности Ирана

CentralAsia (CA) - Израиль нанес удары по иранским объектам газовой промышленности на побережье Персидского залива. Атаке подверглась нефтегазовое месторождение Южный Парс вблизи Асалуйе, передали иранские информагентства Tasnim и Mehr в среду, 18 марта.

По данным портала Axios, ссылающегося на правительственные источники, удары были согласованы и скоординированы с США. Несколько промышленных объектов газодобычи были поражены, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на вице-губернатора провинции Бушер. Власти предостерегли население от приближения к атакованным объектам.

По данным иранского государственного телевидения, в результате авиаударов поражена добывающая установка на крупном газовом месторождении в Персидском заливе, вспыхнул пожар. К месту возгорания направлены пожарные расчеты.

Вблизи Асалуйе расположено крупнейшее в мире газовое месторождение «Южный Парс», которое Иран делит с Катаром. Регион является ключевым для иранской энергетики и обеспечивает около 70 процентов внутреннего газоснабжения страны. Почти весь добываемый Ираном природный газ предназначен для внутреннего потребления.

Иран после ударов по его газовой промышленности пригрозил нанести жесткий удар по «источнику агрессии» и атаковать «топливную, энергетическую и газовую инфраструктуру» стран, с территории которых были совершены нападения. Государственное телевидение Ирана опубликовало список «законных целей», в который вошли нефтегазовые объекты Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Их планируется атаковать «в ближайшие часы».

Время ограниченных сражений закончилось, а маятник войны качнулся в сторону «всеобъемлющей экономической войны», указало командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Командование обосновало это тем, что была атакована гражданская и жизненно важная инфраструктура Ирана.