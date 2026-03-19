Министр здравоохранения встретился с новым представителем ЮНИСЕФ

Беате Дастел и Чинбүрэн Жигжидсүрэн

CentralAsia (MNG) -

17 марта министр здравоохранения Чинбүрэн Жигжидсүрэн принял Беате Дастел, нового представителя Детского фонда ООН в Монголии.

Они обменялись мнениями о будущем сотрудничестве в секторе здравоохранения и путях укрепления совместных программ по охране здоровья и благополучию детей.

Представитель ЮНИСЕФ Беате Дастел была назначена в Монголию в феврале 2026 года и обладает более чем 23-летним опытом работы в сфере международного развития и планирования программ, ранее занимая должность представителя ЮНИСЕФ в Джибути, а также заместителей представителя в Лаосе и Бутане.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения