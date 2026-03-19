Иран нанес удары по энергетическим объектам в Персидском заливе — атакован крупнейший СПГ-комплекс в Катаре

CentralAsia (CA) - Иранские военные нанесли ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ). В результате атаки объекту был нанесен «значительный ущерб», сообщает Reuters со ссылкой на заявление государственной компании QatarEnergy.

По данным катарских властей, пожар, вспыхнувший на месте удара, удалось взять под контроль, пострадавших нет.

Как отмечает Bloomberg, завод в Рас-Лаффане обеспечивает около пятой части мировых поставок СПГ. Работы на предприятии были приостановлены в начале марта после предыдущей атаки иранского беспилотника. В среду, 18 марта, объект полностью эвакуировали после того, как Иран опубликовал список потенциальных целей в регионе, куда вошел и Рас-Лаффан.

Министерство иностранных дел Катара осудило нападение, назвав его «опасной эскалацией и вопиющим нарушением суверенитета», а также «прямой угрозой национальной безопасности и стабильности региона».

Удар по Рас-Лаффану стал новой фазой эскалации конфликта, непосредственно затронувшего ключевую энергетическую инфраструктуру Персидского залива, отмечает Bloomberg. Закрытие Ормузского пролива и удары по промышленным объектам уже привели к резкому росту цен на нефть и газ, а также заставили несколько производителей в регионе сократить добычу. Последние атаки ставят под сомнение возможность быстрого восстановления поставок даже после разблокировки пролива, указывает агентство.

Минобороны Катара заявило, что Иран также запустил в сторону Катара пять баллистических ракет, из которых четыре были сбиты. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани назвал атаку «безрассудной и опасной эскалацией конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

Министерство обороны Саудовской Аравии в свою очередь сообщило о перехвате восьми баллистических ракет над Эр-Риядом. Обломки упали в разных частях города, в том числе возле нефтеперерабатывающего завода к югу от столицы. Саудовская гражданская оборона сообщила, что четыре человека, идентифицированные как иностранные граждане, получили ранения от падающих обломков. Министерство также сообщило о перехвате шести беспилотников, в том числе одного, направлявшегося к газовому объекту в Восточной провинции, передает CNN.

Между тем министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил журналистам в четверг после встречи с министрами иностранных дел арабских и исламских стран, что Саудовская Аравия «оставляет за собой право предпринять военные действия» против Ирана, если сочтет это необходимым. Он добавил, что Саудовская Аравия «не собирается поддаваться давлению», заявив, что давление «обернется против самих властей».

«Мы оставляем за собой право на военные действия, если это будет сочтено необходимым, и если настанет время, руководство Королевства примет необходимое решение. Мы не будем уклоняться от защиты нашей страны и наших экономических ресурсов», - подчеркнул он.

По словам бин Фархана, два нефтеперерабатывающих завода в Эр-Рияде «подверглись нападению», также причинен «значительный ущерб» промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре.

По данным британского центра морских торговых операций (UKMTO), в четверг рано утром у восточного побережья ОАЭ вблизи Ормузского пролива было поражено «неизвестным снарядом» судно. Согласно данным морского управления, ответственного за этот регион, судно попало в аварию в Оманском заливе в 11 морских милях к востоку от Хор-Факкана, в ОАЭ, в результате чего на борту возник пожар.

А в Абу-Даби добыча газа на важнейших энергетических объектах была приостановлена ​​после падения обломков перехваченных ракет. В частности, аварийно-спасательные службы «реагируют на инциденты» на нефтяном месторождении Баб и газовом комплексе Хабшан, где расположен один из крупнейших в мире наземных газоперерабатывающих заводов.

Мировые цены на нефть резко выросли до $110 за баррель после ударов по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее Тегеран предупреждал о намерении атаковать энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива после удара по иранскому месторождению Южный Парс.

«Южный Парс» – крупнейшее месторождение природного газа в мире. «Северным» владеет Катар, а "Южным Парсом" – Иран. Последнее является ключевым источником поставок энергоресурсов для Турции.