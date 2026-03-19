Афганистан и Пакистан объявили о временном перемирии в связи с завершением Рамадана

CentralAsia (CA) - Пакистан и Афганистан объявили о временном прекращении огня на фоне праздника Ид аль-Фитр, а также по просьбе мусульманских стран, сообщает в среду пакистанский портал Dawn.

«В связи с приближающимся мусульманским праздником Ид аль-Фитр по нашей инициативе, а также по просьбе братских мусульманских стран (...) власти Пакистана решили объявить о временной паузе в продолжающейся операции «Газаб лил-Хак» против террористов и их вспомогательной инфраструктуры в Афганистане», - заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

Он отметил, что остановка огня продлится с 19 по 24 марта, она начнется и закончится в полночь.

При этом Тарар подчеркнул, что, если в эти дни Афганистан попытается провести какую-либо атаку против Пакистана, огонь немедленно возобновится.

Вскоре после этого власти Афганистана также заявили о намерении приостановить военные действия. Представитель талибов Забихулла Муджахид также подчеркнул, что решение было принято в связи с просьбой других мусульманских стран.

Военный конфликт между Пакистаном и Афганистаном обострился 22 февраля. Исламабад ударил по позициям группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан», после чего движение «Талибан», которое находится у власти в Афганистане, начало наступление в приграничных районах Пакистана.

Ид аль-Фитр, который в некоторых странах называют Ураза-байрам, отмечается в честь окончания поста в Рамадан.