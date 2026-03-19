Экибастуз исключен из перечня моногородов Казахстана

CentralAsia (KZ) - Министерство национальной экономики обновило перечень моногородов страны, исключив из него город Экибастуз.

По данным ведомства, обновление перечня проведено во исполнение поручения президента, озвученного в послании народу от 2 сентября 2024 года.

«В документе была поставлена задача масштабировать успешный опыт диверсификации экономики города Сарани для развития других моногородов страны», - напомнили в министерстве.

В рамках этой работы Миннацэкономики провело комплексный анализ социально-экономического развития моногородов по 78 ключевым показателям, включая динамику промышленного производства, инвестиционную активность, развитие предпринимательства, структуру занятости и другие параметры устойчивости экономики.

«По результатам анализа установлено, что Экибастуз демонстрирует устойчивые тенденции диверсификации экономики и постепенный выход за рамки монопрофильной модели развития. Экономика города характеризуется более сбалансированной отраслевой структурой, стабильным ростом промышленности и высокой инвестиционной активностью», - заявили в министерстве.

По данным ведомства, по итогам 2025 года объем промышленного производства в городе составил 1 629,4 млрд тенге, что на 28,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года; инвестиции в основной капитал достигли 429,8 млрд тенге, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с показателем предыдущего года; занятость населения распределена между несколькими секторами экономики, что свидетельствует «о снижении зависимости от одного градообразующего предприятия и утрате признаков монофункциональности».

«В этой связи, с учетом положительных социально-экономических показателей принято решение об исключении Экибастуза из перечня моногородов», - пояснили в министерстве.

В обновленном перечне остаются 19 моногородов: Абай, Аксай, Аксу, Алтай, Балхаш, Жанаозен, Житикара, Лисаковск, Каражал, Кентау, Кульсары, Курчатов, Риддер, Рудный, Сатпаев, Степногорск, Темиртау, Шахтинск и Хромтау.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения