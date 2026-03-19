Трамп угрожает «взорвать» газовое месторождение Южный Парс, если Иран атакует Катар

CentralAsia (CA) - Если Тегеран атакует Катар, США «с помощью или без согласия Израиля, массово взорвут все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, которую Иран никогда раньше не видел». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

По словам Трампа, за нападением на «Южный Парс» в Иране стоит Израиль, а США «ничего не знали об этом конкретном нападении» и «Катар никоим образом не был вовлечен в него». Иран, как отметил глава Белого дома, об этом не знал и «неоправданно и несправедливо» атаковал часть катарского завода по производству СПГ.

«Израиль больше не будет нападать на это чрезвычайно важное и ценное месторождение «Южный Парс», если только Иран неразумно не решит атаковать очень невинный, в данном случае, Катар», – сказал Трамп.

18 марта Tasnim сообщило, что Израиль и США атаковали иранские объекты нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге страны. Представитель центрального штаба ВС Исламской Республики в эфире гостелерадиокомпании Ирана заявил, что Тегеран будет уничтожать объекты энергетической инфраструктуры США и Израиля в ответ на удары по иранской территории.

После этого Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy.

На этом фоне главы МИД 12 арабских и исламских стран осудили удары Ирана по гражданской инфраструктуре. В совместном заявлении они потребовали от Тегерана немедленно остановить атаки.