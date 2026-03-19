Ховд вводит ограничения в связи со вспышкой менингококковой инфекции
- Монголия, происшествия
- 11:46, 19 марта 2026
- Просмотров: 387
CentralAsia (MNG) - В сомоне Жаргалант аймака Ховд зарегистрировано два случая менингококковой инфекции, один человек скончался, сообщают местные власти.
В ответ на это, школа № 7 в Жаргаланте будет проводить занятия в начальной школе онлайн с 16 по 20 марта 2026 года, а публичные спортивные, культурные и клубные мероприятия для учащихся старших классов и детского сада будут ограничены с 13 по 27 марта.
Менингококковая инфекция может быстро прогрессировать и представлять угрозу для жизни; меры общественного здравоохранения обычно включают быстрое выявление близких контактов, антибиотикопрофилактику при необходимости и целенаправленные кампании вакцинации для групп риска.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения