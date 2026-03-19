Ховд вводит ограничения в связи со вспышкой менингококковой инфекции

CentralAsia (MNG) - В сомоне Жаргалант аймака Ховд зарегистрировано два случая менингококковой инфекции, один человек скончался, сообщают местные власти.

В ответ на это, школа № 7 в Жаргаланте будет проводить занятия в начальной школе онлайн с 16 по 20 марта 2026 года, а публичные спортивные, культурные и клубные мероприятия для учащихся старших классов и детского сада будут ограничены с 13 по 27 марта.

Менингококковая инфекция может быстро прогрессировать и представлять угрозу для жизни; меры общественного здравоохранения обычно включают быстрое выявление близких контактов, антибиотикопрофилактику при необходимости и целенаправленные кампании вакцинации для групп риска.

