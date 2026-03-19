Из-за удара Израиля погиб иранский министр разведки

CentralAsia (CA) -  Министр разведки Ирана Исмаил Хатиб убит в Тегеране в результате израильского авиаудара. Об этом объявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Times of Israel. 

По словам Каца, удар был нанесен ночью 18 марта. 

Кац добавил, что он и премьер Биньямин Нетаниягу «разрешили ЦАХАЛ [убивать] любого высокопоставленного иранского деятеля… без необходимости дополнительного разрешения».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что Эсмаил Хатиб погиб в результате атаки ЦАХАЛ.

«Выражаю соболезнования народу великого Ирана в связи с мученической смертью двух членов кабмина, секретаря Высшего совета национальной безопасности и военных командиров»,— написал он в соцсети X.

Эсмаил Хатиб вступил в должность министра разведки Ирана в августе 2021 года. До этого он был начальником службы безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. С 2012 по 2019 год он возглавлял Центр судебной защиты и разведки.

