Катар сообщил о новом иранском ракетном ударе по нефтегазовому комплексу в Рас-Лаффане

CentralAsia (CA) - Государственная нефтегазовая корпорация Катара Qatar Energy сообщила о новом ракетном обстреле объектов производства сжиженного природного газа (СПГ). 18 марта Иран ударил по промышленному комплексу Рас-Лаффан, в котором находится крупнейшее в мире предприятие по производству СПГ.

«Qatar Energy подтверждает, что в ранние часы 19 марта некоторые объекты …стали целью ракетного удара, что привело к значительному пожару и большому ущербу»,— указано в сообщении компании в соцсети Х. На место направлены экстренные службы, пострадавших нет.

Позднее Министерство внутренних дел Катара сообщило в сети X, что все пожары на энергетическом комплексе Рас‑Лаффан локализованы, о пострадавших не сообщалось.

В МВД уточнили, что на объекте продолжаются работы по охлаждению и восстановлению безопасности. С опасными материалами работает специализированное подразделение.

Накануне власти Ирана заявили об атаке на месторождение газа Южный Парс. После этого Корпус стражей исламской революции пригрозил ударами по нефтяным и газовым объектам в других странах Персидского залива.

После этого был атакован промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре — крупнейший в мире кластер по производству сжиженного природного газа — и нанес «значительный ущерб» установке Pearl GTL по переработке газа.

Катар в ответ объявил военного атташе и атташе по вопросам безопасности при посольстве Ирана персонами нон грата и потребовал покинуть страну. Трамп пообещал, что дальнейших ударов Израиля по месторождению Южный Парс не будет, если только Иран «не примет неразумное решение атаковать совершенно невиновный Катар». В таком случае США сами нанесут удар по месторождению «с силой, какой Иран никогда прежде не видел».