Госдума России ужесточила правила пребывания для детей мигрантов и владельцев патентов

- 14:19, 19 марта 2026
CentralAsia (CA) - Госдума на пленарном заседании 18 марта приняла в первом чтении два законопроекта в сфере трудовой миграции.
Нормами устанавливается, что дети мигрантов, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение 30 дней либо оформить собственный патент.
Помимо этого, трудовые мигранты должны оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении.
Патент или разрешение на работу мигранту аннулируется в случае отсутствия информации о сумме его доходов или если сумма доходов менее умноженной на региональный коэффициент прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи.
Также предлагается ужесточить условия для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась в течение очередного года менее десяти месяцев.
Спикер Вячеслав Володин на заседании сообщил, что «кроме двух рассмотренных законопроектов в сфере миграции, еще четыре находятся на рассмотрении».