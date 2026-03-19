Госдума России ужесточила правила пребывания для детей мигрантов и владельцев патентов

CentralAsia (CA) -  Госдума на пленарном заседании 18 марта приняла в первом чтении два законопроекта в сфере трудовой миграции.

Нормами устанавливается, что  дети мигрантов, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение 30 дней либо оформить собственный патент.

Помимо этого, трудовые мигранты должны оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении. 

Патент или разрешение на работу мигранту аннулируется в случае отсутствия информации о сумме его доходов или если сумма доходов менее умноженной на региональный коэффициент прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи. 

Также предлагается ужесточить условия для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась в течение очередного года менее десяти месяцев. 

Спикер Вячеслав Володин на заседании сообщил, что «кроме двух рассмотренных законопроектов в сфере миграции, еще четыре находятся на рассмотрении».

