Сенат США отказался ограничивать полномочия Трампа для войны с Ираном

CentralAsia (CA) - Сенат США вновь не поддержал резолюцию, запрещающую Дональду Трампу вести войну против Ирана без прямого согласия конгресса, пишет Politico. «За» проголосовали 47 сенаторов, «против» — 53.

Автором законодательной инициативы был сенатор-республиканец Рэнд Пол. В начале марта он представлял аналогичный проект резолюции, который также был отклонен.

Politico отмечает, что Пол — единственный представитель Республиканской партии в сенате, который проголосовал за ограничения военных полномочий Трампа.

Результаты голосования, как пишет издание, могут свидетельствовать о том, что соратники Трампа по партии по-прежнему поддерживают войну с Ираном.

В начале января сенат США одобрил резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа в Венесуэле. Тогда «за», помимо Рэнда Пола (он был автором законодательной инициативы), проголосовали еще четверо сенаторов-республиканцев.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Иран, в свою очередь, атакует ракетами и дронами страны Персидского залива — союзников США. Помимо прочего, новая война на Ближнем Востоке привела к резкому росту мировых цен на энергоносители.