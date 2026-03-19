экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сенат США отказался ограничивать полномочия Трампа для войны с Ираном

CentralAsia (CA) -  Сенат США вновь не поддержал резолюцию, запрещающую Дональду Трампу вести войну против Ирана без прямого согласия конгресса, пишет Politico. «За» проголосовали 47 сенаторов, «против» — 53.

Автором законодательной инициативы был сенатор-республиканец Рэнд Пол. В начале марта он представлял аналогичный проект резолюции, который также был отклонен.

Politico отмечает, что Пол — единственный представитель Республиканской партии в сенате, который проголосовал за ограничения военных полномочий Трампа.

Результаты голосования, как пишет издание, могут свидетельствовать о том, что соратники Трампа по партии по-прежнему поддерживают войну с Ираном.

В начале января сенат США одобрил резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа в Венесуэле. Тогда «за», помимо Рэнда Пола (он был автором законодательной инициативы), проголосовали еще четверо сенаторов-республиканцев.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Иран, в свою очередь, атакует ракетами и дронами страны Персидского залива — союзников США. Помимо прочего, новая война на Ближнем Востоке привела к резкому росту мировых цен на энергоносители.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com