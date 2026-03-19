экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Пентагон попросил у конгресса США 200 миллиардов долларов на войну с Ираном, - The ​Washington Post
CentralAsia (CA) -  Пентагон попросил Белый дом одобрить обращение к конгрессу США с запросом более чем 200 миллиардов долларов для финансирования войны с Ираном, сообщает The ​Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

По словам трех собеседников газеты, эта цифра значительно превышает сумму уже потраченных на военную кампанию средств. Предполагается, что деньги будут направлены на срочное наращивание производства ключевых вооружений, израсходованных в ходе ударов по Ирану.

Некоторые чиновники Белого дома считают, что запрос Пентагона не имеет реальных шансов на одобрение, говорит источник WP. Многие демократы в конгрессе будут против этой инициативы.

Собеседники газеты отмечают, что за последние две недели Пентагон выдвинул несколько различных вариантов запросов на финансирование. Остается неясным, какую сумму министерство в конечном итоге запросит у конгресса.

По некоторым данным, расходы на войну в Иране превысили 11 миллиардов долларов только за первую неделю. Financial Times писала, что администрация Трампа с начала войны с Ираном израсходовала запасы критически важных боеприпасов, рассчитанные на годы — в частности, ракет большой дальности «Томагавк».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com