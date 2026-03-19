Пентагон попросил у конгресса США 200 миллиардов долларов на войну с Ираном, - The ​Washington Post

CentralAsia (CA) - Пентагон попросил Белый дом одобрить обращение к конгрессу США с запросом более чем 200 миллиардов долларов для финансирования войны с Ираном, сообщает The ​Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

По словам трех собеседников газеты, эта цифра значительно превышает сумму уже потраченных на военную кампанию средств. Предполагается, что деньги будут направлены на срочное наращивание производства ключевых вооружений, израсходованных в ходе ударов по Ирану.

Некоторые чиновники Белого дома считают, что запрос Пентагона не имеет реальных шансов на одобрение, говорит источник WP. Многие демократы в конгрессе будут против этой инициативы.

Собеседники газеты отмечают, что за последние две недели Пентагон выдвинул несколько различных вариантов запросов на финансирование. Остается неясным, какую сумму министерство в конечном итоге запросит у конгресса.

По некоторым данным, расходы на войну в Иране превысили 11 миллиардов долларов только за первую неделю. Financial Times писала, что администрация Трампа с начала войны с Ираном израсходовала запасы критически важных боеприпасов, рассчитанные на годы — в частности, ракет большой дальности «Томагавк».