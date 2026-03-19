Казахстан ввел ограничения на ввоз и транзит животных из РФ в ​связи со ​сложной эпизоотической ​обстановкой, - Минсельхоз

CentralAsia (KZ) -  Казахстан поэтапно ввел временные ограничения на ввоз и транзит из ‌России живых животных, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок, не прошедших термическую обработку, в ​связи со ​сложной эпизоотической ​обстановкой в отдельных ⁠регионах РФ, сообщил Минсельхоз республики.

По ‌словам представителей министерства, ‌на фоне вспышки пастереллеза в Сибири Казахстан еще ​в феврале ввел временный запрет ‌на ввоз и вывоз скота ​и мяса из Алтая, Северо-Кавказского округа (Дагестан, ‌Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, Чечня, Ставропольский край), Калмыкии, Бурятии, Астраханской ​и Новосибирской областей.

На ​фоне ‌распространения опасного заболевания домашних животных в ​сибирских регионах РФ ведется массовый забой скота; из-за вспышек пастереллеза и бешенства ЧС объявлена в Новосибирской области и ряде районов республики Чувашия. Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора, ​возглавивший направленную в ⁠Новосибирскую область правительственную комиссию, назвал контролируемой ситуацию с ‌заболеванием домашнего скота, отметив, что давно ‌изученная болезнь приобрела нестандартную форму, начав ​мутировать. 

