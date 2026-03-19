Трамп направил письмо Токаеву
CentralAsia (KZ) - На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступило письмо президента США Дональда Трампа, сообщил советник и пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.
Американский лидер с признательностью отозвался о встрече с главой Казахстана в рамках инаугурационного заседания Совета мира, состоявшегося в феврале в Вашингтоне. Дональд Трамп подчеркнул, что с нетерпением ждёт возможности вновь приветствовать Касым-Жомарта Токаева на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами.
22 января президент подписал устав Совета мира, созданного по инициативе главы Белого дома.
