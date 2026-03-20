США расширили список стран с визовым залогом. В него вошла Монголия

CentralAsia (MNG) -

США расширили список стран, граждане которых должны вносить залог до $15 тыс. при подаче заявления на визу. Это требование будет распространено и на Монголию начиная со 2 апреля. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В список вошли тридцать восемь стран. А 18 марта в перечень были добавлены 12 новых стран, их общее число достигло 50. Изменения вступят в силу 2 апреля 2026 года.

Иностранные граждане из этих стран будут обязаны внести залог в размере $15 000 до получения виз B1 или B2 для деловой и туристической поездки в США. Залог будет возвращен получателям виз, которые вернутся домой в соответствии с условиями визы и залога, или же не поедут.

Госдепартамент США запустил пилотную программу выдачи въездных виз под залог в августе 2025 года. Действие программы распространяется только на деловые и туристические визы (категорий B-1 и B-2) и на граждан тех стран, из которых, по данным американских властей, регистрируется значительная доля нелегально превышающих разрешённые сроки пребывания в Соединённых Штатах после въезда туда.

Страны, включенные в программу Visa Bond:

В число новых стран, включенных в программу визовых залог входят Камбоджа, Эфиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские острова и Тунис.

Эти страны присоединяются к 38 странам, которые уже включены в программу визовых залог. Этими странами являются Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бурунди, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Кот-д’Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кыргызстан, Малави, Мавритания, Намибия, Непал, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуэла, Замбия и Зимбабве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

