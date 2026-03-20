Казахстан направил торговую миссию в Монголию, первую за семь лет

Казахстан возвращается на рынок Монголии со своей первой торговой миссией за семь лет, сообщает MiddleAsianNews со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.

В этом контексте 18 марта делегация во главе с заместителем министра торговли и интеграции Республики Казахстан Биджановой Айжан Адиловной посетила завод «Талын Монгол» мощностью 100 тонн в сутки.

В ходе визита Казахстан оказал всестороннюю поддержку экспортному сотрудничеству и улучшению деловой среды, а также договорился вывести внешнеполитическое сотрудничество на новый уровень. Это характеризуется реальным, долгосрочным партнерством, направленным на расширение рынка и устойчивый рост бизнеса.

Бренд «Талын Монгол» успешно экспортирует свою продукцию в такие страны, как Россия, Турция, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан, и начинает укреплять свои позиции на международном рынке.

Экспортный завод «Талын Монгол», способный перерабатывать 100 тонн продукции в день с использованием полностью роботизированных технологий, облегчил использование ручного труда и внедрил роботизированную систему учета, исключив дублирование и ошибки в платежах, а также создав возможность более упорядоченного, точного и своевременного ведения финансовой отчетности.

Айжан Адиловна Бижанова посетила производственный цех по экспорту продуктов питания в Монголии.

Торгово-экономическая миссия проходит в Улан-Баторе и будет организована совместно Министерством торговли и интеграции и национальной компанией QazTrade. В состав делегации входят казахстанские экспортные компании из самых разных отраслей, от агробизнеса до фармацевтики и обрабатывающей промышленности.

Сообщается, что компания QazTrade провела анализ рынка и определила потенциальные направления сотрудничества. В состав казахстанской делегации входят производители продуктов питания и напитков, строительных материалов и медицинского оборудования.

«На первый взгляд, рынок Монголии может показаться скромным. Однако именно такие рынки сейчас становятся приоритетными для Казахстана. Важнейшим фактором здесь является развитая логистика. Кроме того, Казахстан удовлетворяет ключевые потребности Монголии в таких областях, как продовольствие, строительство, топливо и машиностроение», — говорится в пресс-релизе министерства.

К концу 2025 года товарооборот двух стран превысил $133 млн, при этом на казахстанский экспорт пришлось $123 млн. По оценкам QazTrade, в среднесрочной перспективе объем торговли может увеличиться почти в четыре раза, потенциально достигнув $500 млн.

Примерно 90% казахстанского экспорта в Монголию составляют готовые продукты: мука, зерно, масла, кондитерские изделия и напитки, а также строительные материалы, металлы и топливо. Также сохраняется постоянный спрос на горнодобывающее оборудование, химическую продукцию и упаковку.

«Сильные стороны Казахстана — переработка зерна и экспорт. Только в 2025 году был собран рекордный урожай в 27.1 млн тонн.

Монголия, в свою очередь, обладает развитым животноводческим сектором. Это создает основу для взаимодополняющего сотрудничества — от поставок сырья до совместной переработки и выхода на рынки третьих стран», — добавили в министерстве Казахстана.

