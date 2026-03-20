Доходы от туризма в Монголии достигли $1 млрд на фоне резкого роста числа интуристов

CentralAsia (MNG) -

CentralAsia представляет своим читателям статью г-жи Марги Манлапиг, автора престижного сайта Travel Daily Media, о будущем монгольского туризма, его инфраструктуре и проблемах, с которыми он сталкивается, включая языковой барьер.

Небольшая, но могущественная Страна Хаанов заявляет о себе в контексте регионального туризма.

Хотя Монголия и является заметной державой в контексте мировой истории, по сравнению со своими соседями в Восточной Азии она, как правило, остается в тени.

Однако в последние несколько лет это представление меняется: согласно отчету Оливии Сионг и Джалелы Абу Бакар из Channel News Asia от января 2024 года, к концу 2023 года Монголия заработала более $1 млрд на туризме благодаря притоку более 600 000 иностранных туристов.

Сравните это с данными конца 2019 года, последнего года перед пандемией: тогда Монголию посетило в общей сложности 570 000 иностранных туристов, большая часть которых прибыла из материкового Китая.

Хотя Китай остается крупнейшим рынком-источником для страны, следует отметить, что значительное количество прибывающих туристов поступает из ближайших соседей – России и Южной Кореи.

Аналогичным образом, эта преимущественно дикая и нетронутая страна привлекает молодых путешественников, особенно тех, кто ищет впечатлений, выходящих за рамки «цивилизованного» туризма.

Туризм в Монголии восстанавливается

В последние годы туристические власти Монголии отмечают увеличение числа иностранных туристов примерно на 25 процентов, а также более разнообразный состав приезжих.

Число туристов из Южной Кореи удвоилось с середины 2024 года, и поток туристов из Европы, США и Японии в страну неуклонно растет.

Однако интересно отметить, что нынешние показатели все еще далеки от целевого показателя Монголии по приему не менее одного миллиона туристов в год.

Даже эксперты скептически отнеслись к этой амбициозной цели, особенно учитывая, что нынешнее население Монголии составляет чуть более 3.3 миллиона человек.

Тем не менее, становится все более вероятным, что Монголия достигнет этой цели в ближайшем будущем, особенно сейчас, когда путешественники со всего мира ищут альтернативы привычным направлениям в Европе и Западной Азии.

Рассмотрим факторы, работающие в пользу страны: один из последних апостольских визитов покойного Папы Франциска состоялся в Монголию в 2023 году, что привлекло к ней внимание католиков всего мира.

В том же году монгольские спортсмены привлекли внимание всего мира своим впечатляющим выступлением на Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу, Китай, где они с легкостью завоевали в общей сложности 21 медаль в различных видах спорта.

Также сыграло свою роль то, что международный путеводитель Lonely Planet назвал страну лучшим туристическим направлением в своем отчете «Лучшие места для путешествий 2024 года».

Проблемы, которые следует учитывать

Однако для того, чтобы Монголия стала привлекательным туристическим направлением мирового уровня, ей необходимо решить ряд проблем.

В частности, ограниченная инфраструктура уже давно сдерживает потенциал страны как ведущего направления для приключенческого и спортивного туризма.

Неравномерный климат с очень коротким летом также оказался препятствием, наряду с отсутствием указателей для туристов на английском и других мировых языках.

В то же время Монголия сталкивается со сложной дилеммой: как развиваться как туристическое направление, не разрушая свои обширные равнины и тундру под угрозой урбанизации и связанного с ней загрязнения.

Одно можно сказать наверняка: если Монголии удастся найти способы обойти эти проблемы, то вскоре туристы начнут массово приезжать в страну.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

