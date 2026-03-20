Монголия выдала компании GATES сертификат на ремонт двигателей самолетов Boeing

CentralAsia (MNG) -

GA Telesis Engine Services (GATES) расширяет свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, получив сертификацию в Монголии. Об этом информирует MiddleAsianNews.

GA Telesis Engine Services (GATES), дочернее предприятие GA Telesis, занимающееся техническим обслуживанием, ремонтом и капитальным ремонтом двигателей, объявила о получении официального сертификата от Управления гражданской авиации Монголии (AAM) на оказание услуг по капитальному ремонту двигателей CFM56 для операторов на территории Монголии.

Это достижение дополнительно подкрепляется новым партнерством с MIAT Mongolian Airlines, которое предусматривает комплексную техническую поддержку и обслуживание парка двигателей CFM56-7B. Данная сертификация укрепляет позиции GATES в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширяет возможности компании по поддержке операторов на стратегически растущем авиационном рынке.

«Получение сертификата CAAM знаменует собой важный шаг в укреплении нашей поддержки операторов по всей Монголии и в более широком Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Гуннар Мар Сигурфиннссон, президент GATES. «Мы гордимся партнерством с MIAT Mongolian Airlines и с нетерпением ждем возможности предоставлять надежные и высокоэффективные решения по техническому обслуживанию и ремонту, которые помогут обеспечить их долгосрочный успех в эксплуатации».

Благодаря расширению круга международных разрешений, насчитывающего в настоящее время 16 сертификатов соответствия нормативным требованиям по всему миру, включая 10 в Азии, и глубокой технической экспертизе, компания GATES продолжает совершенствовать свои возможности по предоставлению независимых, высококачественных решений по капитальному ремонту двигателей для авиаперевозчиков по всему миру.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения