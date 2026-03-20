Кафе корейских десертов «Dessert39» зафиксировало рекордные продажи в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, корейская сеть кафе-кондитерских Dessert39 зафиксировала рекордные продажи в своих магазинах в Монголии, что подчеркивает растущую популярность корейских десертов и культуры кафе на местном рынке.

Согласно данным головного офиса Dessert39, общий объем продаж в ее монгольских филиалах в период с 1 по 9 марта 2026 года составил около ₮138.14 млн (приблизительно 57.3 млн вон).

В тот же период средний суточный объем продаж составлял около ₮15.35 млн (примерно 6,36 млн вон).

В отдельные дни суммарный суточный объем продаж двух магазинов достигал приблизительно ₮48 млн (около 20 млн вон), что свидетельствует о высоком потребительском спросе.

За девять дней было зарегистрировано в общей сложности 4289 транзакций, в среднем около 477 транзакций в день, при этом средняя сумма, потраченная одним клиентом, составила около ₮28 700 (примерно 11 900 вон).

В частности, второй магазин Dessert39 в Монголии зафиксировал суточные продажи в размере ₮23.36 млн (приблизительно 9.69 млн вон), что стало самым высоким показателем выручки за один день с момента открытия. Первый магазин в Монголии также продемонстрировал стабильные результаты, достигнув суточных продаж в размере около ₮20.79 млн (примерно 8.62 млн вон).

Учитывая масштабы экономики Монголии, показатели продаж считаются особенно примечательными. По данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП на душу населения в Монголии (по паритету покупательной способности) составляет около $21 000, что примерно на 30 процентов больше, чем в Южной Корее ($67 000).

Исходя из этого сравнения, ежедневные продажи в Монголии, составляющие около 20 миллионов вон, эквивалентны более чем 60 миллионам вон потребительских расходов на корейском рынке.

Среди блюд меню одним из самых популярных продуктов стало «Дубайское жевательное печенье», сыгравшее ключевую роль в росте продаж. Этот десерт — печенье в дубайском стиле, известное своей жевательной, но хрустящей текстурой — завоевал популярность среди местных потребителей благодаря сарафанному радио.

Этот продукт производится на местном уровне в магазинах Монголии по тому же рецепту, который разработан головным офисом компании в Корее. Dessert39 также довольно быстро представляет популярные корейские десерты в своих магазинах в Монголии, позволяя местным покупателям познакомиться с последними корейскими тенденциями в области десертов.

По мнению экспертов отрасли, эти показатели отражают быстро растущий интерес к корейским десертам и культуре K-кафе в Монголии. В последние годы потребление кафе растет среди молодых потребителей, стремящихся к стильным кафе и новым впечатлениям от десертов.

Представитель Dessert39 заявил: «Потребление кафе и ресторанов в Монголии в последнее время растет, что приводит к стабильному росту наших продаж. Мы продолжим расширять наше глобальное присутствие, предлагая разнообразный ассортимент корейских десертов и уникальные впечатления от посещения кафе».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

