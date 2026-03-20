МИД выражает разочарование по поводу включения Монголии в список стран с визовым залогом

CentralAsia (MNG) -

«Министерство иностранных дел вызвало на встречу заместителя главы миссии посольства США в Улан-Баторе Нила Вермиллиона», — сообщает MiddleAsianNews.

Ранее мы сообщали, что США расширили список стран с визовым залогом. В него вошла Монголия

«Государственный департамент США и Министерство внутренней безопасности включили Монголию в список из 12 стран, имеющих право на участие в программе «Визовый залог» для иностранных граждан, подающих заявки на визы B1/B2 в соответствии с Законом США об иммиграции и гражданстве, в целях улучшения соблюдения визового режима и контроля, а также снижения риска нарушения визового режима для иностранных граждан, въезжающих в Соединенные Штаты. В связи с этим МИД вызвало в Министерство иностранных дел американских дипломатов во главе с заместителем главы миссии посольства США в Монголии Нилом Вермилионом 19 марта 2026 года», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

В начале встречи монгольская сторона получила разъяснения и объяснения относительно текущей ситуации, отметив, что трудно понять логику и причины решения правительства США, третьего стратегического соседа Монголии, и выразила глубокое сожаление по поводу этого решения, которое стало фактором, ограничивающим развитие бизнеса, туризма, межличностных отношений и других областей сотрудничества между двумя странами. Монгольская сторона также выразила уверенность в том, что посольство США окажет содействие в исключении Монголии из списка.

Однако американская сторона отметила, что в рамках комплексной политики, проводимой правительством США для усиления визовой дисциплины и контроля за прибывающими в Соединенные Штаты туристами и предотвращения визовых нарушений, она увеличила число стран, участвующих в программе визовых залог, с 38 до 50. Американская сторона выразила готовность предоставить монгольской стороне более подробную информацию об этом решении и сотрудничать в исключении Монголии из списка.

