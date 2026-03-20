Депутат парламента Монголии встретился с заместителем председателя Национального собрания Венгрии

CentralAsia (MNG) - Депутат парламента Батсүмбэрэл Нацагдорж, председатель парламентской группы по Монголии и Венгрии, встретился с заместителем председателя Национального собрания Венгрии Лайошем Олахом 19 марта 2026 года. Об этом сообщалось на сайте монгольского парламента.

Депутат Батсүмбэрэл подчеркнул давние и дружественные отношения между Монголией и Венгрией, отметив, что двустороннее сотрудничество неуклонно укреплялось на протяжении 76 лет дипломатических связей. Он также подчеркнул активное взаимодействие между парламентскими группами двух стран.

Он отметил недавние обмены на высоком уровне, включая визиты тогдашнего спикера парламента Занданшатара Гомбожава (ныне премьер-министр) в 2024 году и спикера Национального собрания Венгрии Ласло Көвера в 2023 году, как ключевой вклад в углубление межпарламентских отношений.

Заместитель спикера Олах отметил, что визит больше напоминал встречу с друзьями, чем официальное мероприятие. Он подчеркнул важность укрепления сотрудничества в условиях глобальных геополитических и экологических изменений, особенно в сфере торговли и инвестиций.

Обе стороны подчеркнули, что активное парламентское сотрудничество играет жизненно важную роль в расширении двусторонних отношений и содействии взаимодействию между секторами, и обменялись мнениями о сотрудничестве в области науки, культуры, экономики и торговли.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

