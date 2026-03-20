Госсек МИД принял заместителя исполнительного секретаря Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

CentralAsia (MNG) - 19 марта 2026 года государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтүшиг Лханаажав принял Андреа Меса Мурильо, заместителя исполнительного секретаря Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (UNCCD COP17) и подчеркнули важность активизации сотрудничества в контексте подготовки к организации конференции.

Андреа Меса Мурильо и Мөнхтүшиг Лханаажав

Заместитель исполнительного секретаря Конвенции Андреа Меса Мурильо также выразила уверенность в том, что назначение министра иностранных дел г-жи Батцэцэг Батмөнх на пост председателя Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с оползнями (UNCCD COP17 President-Designate) сыграет важную роль в успешной организации конференции.

Эта конференция, которая пройдет в Улан-Баторе с 17 по 28 августа под девизом «Восстановить природу, возродить надежду», является важным событием для укрепления международного сотрудничества и проведения дискуссий на высоком уровне, направленных на решение проблем деградации земель, опустынивания и засухи.

