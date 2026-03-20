На заводе автозапчастей в Корее произошел пожар: 53 раненых, 14 числятся пропавшими без вести

- 14:11, 20 марта 2026
CentralAsia (KZ) - В городе Тэджон, Корея, на заводе по производству автозапчастей 20 марта произошел пожар, в результате которого пострадали по меньшей мере 53 человека, еще 14 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Yonhap.
Сообщение о пожаре поступило около 13:17, после чего Национальное пожарное агентство издало приказ о мобилизации сил для тушения пожаров по всей стране, который отдается, когда масштабы пожара превышают возможности местных властей по его тушению.
По словам официальных лиц, в момент начала пожара на заводе находились 170 рабочих, и с 14 из них до сих пор невозможно связаться.
По их словам, многие из пострадавших, в том числе 24 человека с серьезными травмами, вдохнули токсичные газы или упали со здания.
Для тушения пожара на место происшествия были направлены более 200 пожарных и 90 единиц техники, которым помогали вертолеты лесной службы.
Из двух зданий, составляющих завод, одно полностью сгорело, а другое до сих пор горит. Пожарные не могут войти в здание из-за опасений, что оно может обрушиться.
Тушение пожара также осложняется наличием в здании 200 килограммов натрия, который может взорваться при неправильном обращении.
Президент Ли Чжэ Мён приказал властям мобилизовать все имеющиеся ресурсы для спасения пострадавших и локализации пожара.