У берегов Коморских островов погибли 18 нелегальных мигрантов
- Казахстан, происшествия
- 14:16, 20 марта 2026
CentralAsia (KZ) - У побережья региона Мицамиули в северной части острова Гранд-Комор на Коморских островах 18 марта утонули 18 нелегальных мигрантов. Об этом сообает Синьхуа со ссылкой на МИД страны.
Среди жертв числятся 15 граждан Конго и трое граждан Бурунди.
Судно, на борту которого находились 48 нелегальных мигрантов, было брошено в море контрабандистами у побережья Коморских островов, заявили в МИД.
Местные СМИ сообщили, что мигранты пытались добраться до Майотты, заморской территории Франции в Индийском океане.
