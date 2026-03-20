экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
У берегов Коморских островов погибли 18 нелегальных мигрантов

CentralAsia (KZ) -  У побережья региона Мицамиули в северной части острова Гранд-Комор на Коморских островах 18 марта утонули 18 нелегальных мигрантов. Об этом сообает Синьхуа со ссылкой на МИД страны.

Среди жертв числятся 15 граждан Конго и трое граждан Бурунди.

Судно, на борту которого находились 48 нелегальных мигрантов, было брошено в море контрабандистами у побережья Коморских островов, заявили в МИД.

Местные СМИ сообщили, что мигранты пытались добраться до Майотты, заморской территории Франции в Индийском океане.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com