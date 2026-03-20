В результате проливных дождей на юге Пакистана погибли 17 человек, 30 человек получили ранения

CentralAsia (KZ) -  В результате происшествий, связанных с проливными дождями, в портовом городе Карачи на юге Пакистана 18 марта по меньшей мере 17 человек погибли и 30 получили ранения. Об этом сообщили в Синьхуа.

По данным местных властей и сотрудников службы спасения 1122, жертвы были зафиксированы в нескольких районах города после сильных дождей, которые выявили уязвимость городской инфраструктуры.

Сотрудники службы спасения 1122 сообщили, что 11 человек погибли после обрушения стены в районе Балдиа-Таун в Карачи, столице южной провинции Синд. Еще 6 человек погибли в разных районах города.

Мэр Карачи Муртаза Вахаб заявил, что в городе идут сильные дожди и дует сильный ветер, и призвал жителей воздерживаться от ненужных передвижений.

Мэр добавил, что по всему городу были направлены группы реагирования на происшествия, поскольку дождевая вода скопилась в нескольких районах, нарушая движение транспорта и повседневную жизнь.

Министр местного самоуправления Синда Насир Хуссейн Шах объявил режим повышенной готовности на всей территории провинции, включая Карачи.

