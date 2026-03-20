Звезда боевиков 80-х Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет

CentralAsia (KZ) - В возрасте 86 лет скончался мастер боевых искусств и актёр, известный по фильмам «Дельта-форс» и «Пропавшие без вести» Чак Норрис, сообщает TMZ.

Как сообщила семья, он скончался утром 19 марта на Гавайях: «С глубокой скорбью наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса вчера утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой».

По данным TMZ, актер был госпитализирован либо 18, либо 19 марта. Источник издания, который общался с актером 18 марта, сообщил, что это произошло внезапно, так как Чак Норрис тренировался и был в приподнятом, жизнерадостном настроении.

Чак Норрис родился в 1940 году в штате Оклахома, США. С 1958 по 1962 годы служил в ВВС США. Норрис был женат дважды. У него было пятеро детей, в том числе актёр Майк Норрис и гонщик NASCAR Эрик Норрис .

Норрис наиболее известен своими ролями в фильмах о боевых искусствах и боевиках 1980-х годов, а также ролью техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале CBS «Уокер, техасский рейнджер» в 1990-х годах.

В последние несколько десятилетий Норрис практически не снимался в кино, за исключением нескольких второстепенных ролей в таких фильмах, как «Неудержимые 2» в 2012 году.

Норрис обладал чёрным поясом по нескольким видам боевых искусств, в 1989 году он получил звезду на Аллее славы в Голливуде, в 2010 году стал настоящим техасским рейнджером.

Известно, что Чак и Брюс Ли много лет поддерживали тесные отношения, тренируясь вместе в середине 60-х годов. Оба они снялись в фильме 1972 года «Путь дракона».

Отрывок из фильма «Путь дракона», последний поединок:

