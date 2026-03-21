Монголия и Казахстан подписали экспортные соглашения на сумму более $60 млн

CentralAsia (MNG) -

«Казахстанские компании подписали экспортные контракты на сумму $62.6 млн с монгольскими партнерами в ходе деловой миссии в Улан-Баторе, что стало еще одним шагом в расширении торговых связей между двумя странами», — пишет MiddleAsianNews.

Казахстанскую делегацию возглавляла первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, которая подчеркнула Монголию как перспективное направление для несырьевого экспорта Казахстана.

«Мы рассматриваем Монголию как перспективное направление для расширения несырьевого экспорта. Высокая доля готовой продукции в поставках и интерес со стороны бизнеса подтверждают, что мы имеем дело уже не с экспериментальным рынком, а с формирующимся, стабильным торговым направлением», — сказала Бижанова.

Двусторонняя торговля между Монголией и Казахстаном утроилась в 2025 году, при этом более 90% экспорта составляют несырьевые готовые продукты, включая продукты питания и промышленные товары.

Растущая роль Казахстана как транзитного узла также, как ожидается, углубит сотрудничество. Страна предлагает Монголии альтернативные экспортные маршруты, помогая сократить сроки доставки и расширить доступ к рынкам ЕАЭС, Кавказа, Турции и Европейского союза.

Деловая миссия состоялась в преддверии предстоящего визита президента Монголии Хүрэлсүха Ухнаа в Казахстан, что придало заключенным соглашениям дополнительное политическое значение.

