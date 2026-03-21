США расширили список стран с визовым залогом в $15 тысяч

CentralAsia (CA) - Государственный департамент США расширил список стран, граждане которых должны будут внести залог в 15 тыс. долларов, если рассчитывают получить визу.

Как объяснили в Госдепартаменте, в соответствии с новой программой иностранные граждане должны будут внести залог в размере 15 тыс. долларов США, прежде чем получить визы B1 или B2 для деловой и туристической поездки в Соединенные Штаты.

При этом, залог будет возвращен получателям виз, которые вернутся домой в соответствии с условиями визы и залога. Со 2 апреля политика внесения залога за визу распространится еще на 12 стран.

Новыми странами, включенными в программу визовых залогов, являются Камбоджа, Эфиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские острова и Тунис.

Эти страны присоединяются к 38 странам, уже включенным в программу визовых залогов. Ранее в список были включены Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бурунди, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Кот-д’Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кыргызстан, Малави, Мавритания, Намибия, Непал, Нигерия, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуэла, Замбия и Зимбабве.