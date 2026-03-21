Премьер-министр Занданшатар принял первого вьетнамского космонавта

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав принял Фам Туана, летчика-истребителя ВВС Вьетнама, первого азиатского космонавта, Героя Советского Союза и Народных Вооруженных сил Вьетнама.

Генерал-лейтенант Фам Туан выразил благодарность премьер-министру Занданшатару за теплый прием и отметил, что чувствует тесную связь с Монголией. Он рассказал, что много раз посещал Монголию, впервые прибыв туда в 1965 году, и даже наблюдал за Монголией из космоса. Он добавил, что рад вернуться, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 45-летию первого пилотируемого космического полета Монголии.

Премьер-министр выразил признательность за встречу с Фам Туаном, совершившим полет в космос в 1980 году и являющимся не только национальным героем Вьетнама, но и исторической фигурой для Азии. Он подчеркнул, что дружба между двумя героями – это не только личная связь, но и символ, укрепивший дружбу между народами Монголии и Вьетнама и продолжающий вдохновлять на будущее сотрудничество.

Генерал-лейтенант Фам Туан принимает участие в качестве почетного гостя в международной научной конференции по аэрокосмическим технологиям на тему «Космическое сотрудничество», посвященной 45-летию первого монгольского космонавта в космосе. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Фам Туан — первый вьетнамский космонавт, Герой Труда (1980), Герой Советского Союза (1980). Он родился 14 февраля 1947 года в деревне Куоктуан уезда Киенсыонг провинции Тхайбинь в Тонкине в семье крестьянина.

После окончания средней школы в 1965 году вступил в ряды Вьетнамской Народной армии. Поначалу служил техником в ВВС ДРВ.

В 1967 году прошёл лётную подготовку в СССР. Летал на истребителях МиГ-17 и МиГ-21 в составе 921-го истребительного авиаполка «Сао До» («Красная звезда»).

В ходе «рождественских бомбардировок» Демократической Республики Вьетнам авиацией США 18 декабря 1972 года Фам Туан совершил неудачный вылет на перехват бомбардировщиков B-52, и при посадке на аэродром разбил свой истребитель МиГ-21. В ночь на 27 декабря 1972 года Фам Туан атаковал и сбил бомбардировщик B-52. Это был первый случай уничтожения Б-52 в воздушном бою (хотя американские источники приписывают эту победу зенитным ракетам ПВО).

В 1977 году он поступил в Военно-воздушную академию имени Гагарина и окончил её в 1982 году.

В 1979 году Фам Туан был отобран для участия в программе «Интеркосмос» и началась его подготовка как космонавта.

В июле 1980 года участвовал в полёте на борту кораблей «Союз-37», «Союз-36» и орбитальной станции «Салют-6».

В 1989—1996 годах — заместитель командующего ВВС по политическим вопросам. В 1996—2000 годах — заместитель председателя Главного управления оборонной промышленности Министерства обороны по политическим вопросам. В 2000 году возглавил Главное управление оборонной промышленности Министерства обороны, в 2002 году стал председателем Военно-коммерческого акционерного банка.

С января 2008 года на пенсии, живёт в Ханое.

Жена Чан Тхи Фыонг Тьен работала военным фельдшером. Имеет двух детей (дочь — Фам Тхи Ханг Тху и сына — Фам Ань Туан) и приёмную дочь Во Тхи Конг Ми.

Старшие братья погибли во время Первой Индокитайской войны: один работал в подполье и погиб от рук французских карателей, другой пал на поле боя под Дьенбьенфу в 1954 году.

