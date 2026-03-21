Землю накрыла магнитная буря

CentralAsia (CA) - В ночь на 21 марта на Земле через 20 часов после прихода плазменного облака началась магнитная буря, сопровождавшаяся полярными сияниями, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Регистрировались очень сильные полярные сияния (в районе высшего балла), центр наиболее интенсивного свечения довольно сильно сместился в сторону Европы», – говорится в сообщении.

Ранее учёные предупреждали о прогнозе на общую продолжительность возмущений около шести суток, отмечая, что точный график предсказать сложно: событие непростое с большим числом внешних факторов, включая влияние от корональных дыр.

Магнитные бури уровня G2-G3 считаются умеренными (G2) и сильными (G3) по пятибалльной шкале. Они способны заметно влиять на самочувствие метеочувствительных людей, вызывая головные боли, сбои в работе спутниковой навигации и связи, а также создавать полярные сияния. Это значительное возмущение, но не экстремальное.