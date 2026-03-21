США временно сняли санкции с иранской нефти

CentralAsia (CA) - Минфин США временно, на месяц, разрешил покупать и продавать иранскую нефть, чтобы снизить цены на энергоносители, выросшие в результате блокировки Тегераном судоходства в Ормузском проливе из-за войны, которую США и Израиль ведут с Ираном.

Вечером в пятницу, 20 марта, Минфин США опубликовал лицензию, которая на 30 дней снимает запрет на покупку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана, при условии, что они по состоянию на этот день уже были отгружены и находились в пути. Лицензия не разрешает заключение новых сделок.

Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал это решение как «узкоспециализированное» и «краткосрочное». По его оценке, это позволит быстро вывести на мировые рынки около 140 млн баррелей нефти, что должно отчасти купировать дефицит и способствовать снижению цен, заметно выросших в результате блокирования Тегераном коммерческого судоходства в Ормузском проливе из-за войны США и Израиля против Ирана, которая продолжается уже четвертую неделю.

Сейчас основной получатель иранской нефти — Китай, который покупает ее с дисконтом, написал Бессент. «Временно открыв доступ к этим запасам для всего мира, Соединенные Штаты быстро поставят на мировые рынки около 140 млн баррелей нефти, расширив объемы мировых энергоресурсов и помогая снизить временное давление на поставки, созданное Ираном. По сути, мы будем использовать иранскую нефть против Тегерана, чтобы сдерживать цены, продолжая при этом операцию [против Ирана] «Эпическая ярость»», — объяснил Бессент.

По его мнению, «Ирану будет трудно получить доступ к любым полученным доходам», поскольку «США будут продолжать оказывать максимальное давление на Иран и его возможности доступа к международной финансовой системе».

Неделю назад аналогичное временное ослабление американских санкций было введено в отношении российской нефти.

О том, что США рассматривают возможность временного снятия санкций с иранской нефти, Бессент рассказал в интервью Fox News в четверг.

Тогда Бессент заявил, что отмена ограничений на продажу иранской нефти может помочь перенаправить ее из Китая, который покупает ее сейчас со скидкой, в другие страны, такие как Индия, Япония и Малайзия, а Китай заставит платить «рыночную цену». По его оценке, выход иранской нефти на рынок снизит мировые цены на 10-14 дней.

19 марта произошел резкий скачок цен на энергоносители. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 9 марта превысила $119 за баррель. Рост последовал за атаками Ирана на объекты энергетической инфраструктуры в Персидском заливе и его предупреждениями о готовящихся новых ударах.