Путин посетит Казахстан с государственным визитом в мае

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Токаева с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Казахстана.

Президенты обсудили повестку двусторонних отношений. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важное значение запланированного на конец мая государственного визита президента России в Казахстан для укрепления стратегического партнёрства и союзнических отношений между двумя странами.

Владимир Путин согласился с такой оценкой предстоящих переговоров в Астане и отметил поступательный характер двустороннего сотрудничества во всех стратегически важных отраслях.

Ранее президент России был с визитом в Казахстане в ноябре 2023 года.

