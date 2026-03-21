Трамп исключил возможность перемирия с Ираном и назвал страны НАТО «трусами» из-за Ормузского пролива

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в пятницу исключил возможность заключения соглашения о прекращении огня с Ираном, заявив, что Вашингтон имеет очевидное преимущество в войне, пишет Би-би-си.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений американских СМИ о том, что США отправляют на Ближний Восток дополнительные силы, что может говорить о подготовке к наземной операции. Сам Трамп такой вариант ранее исключал.

«Я думаю, мы победили», — заявил Трамп в беседе с журналистами на лужайке возле Белого дома, стоя вместе с госсекретарем Марко Рубио.

«Я не хочу прекращения огня. Вы же знаете, что не заключают соглашений о прекращении огня, когда вы буквально уничтожаете противника», — добавил он, в очередной раз повторив, что у Ирана не осталось ни флота, ни ВВС, ни другой техники, ни лидеров.

Тем не менее, Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, что привело к резкому росту мировых цен на нефть, а в Персидском заливе застряло множество торговых судов.

Ранее американские СМИ, в том числе NBC News, Wall Street Journal и Axios, сообщали, что в регион направляются подразделения морской пехоты США на нескольких кораблях, а Белый дом рассматривает возможность отправки на Ближний Восток дополнительных войск.

В пятницу издание Axios также сообщило, что американская администрация, рассматривает планы оккупации или блокады иранского острова Харк, через который проходит 90% экспорта иранской нефти. Это, как надеется администрация, позволит ей надавить на Иран и заставить его разблокировать Ормузский пролив.

Ранее США нанесли удар по острову, а Трамп подчеркивал, что удары наносились по военным объектам, но не по нефтяной инфраструктуре. Иранские власти также заявляли, что инфраструктура не пострадала.

В пятницу Трамп, отвечая на просьбу корреспондента AFP прокомментировать эти сообщения, сказал: «У меня может быть план, а может и нет». До этого Белый дом сообщил агентству, что США могут просто «уничтожить» этот нефтяной хаб в любой момент, если американский лидер этого пожелает.

Утром в пятницу Дональд Трамп снова обрушился с критикой на другие страны НАТО за то, что союзники якобы не прислушались к его просьбе о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

«Без США НАТО — это бумажный тигр! Они не хотели вступать в войну против Ирана, обладающего ядерным оружием. Теперь эта война выиграна в военном отношении, и для них это практически не представляет опасности. Они жалуются на высокие цены на нефть, которые им приходится платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив […]. Им так легко это сделать, с таким минимальным риском. ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Через несколько часов после этого заявления Британия объявила, что разрешила США использовать свои базы для нанесения ударов по иранским объектам, угрожающим Ормузскому проливу.

Ранее Лондон разрешил американским войскам использовать британские базы для операций по предотвращению запуска Ираном ракет, которые могли угрожать британской собственности или жизни британских граждан, но после пятничного заседания было решено разрешить США пользоваться британскими базами для защиты судов в Ормузском проливе.

Как заявили корреспондентам «Би-би-си» на Даунинг-стрит, Британия по-прежнему не будет принимать непосредственного участия в ударах, а «принципы, лежащие в основе подхода Великобритании к конфликту, остаются прежними».

Трамп в беседе с журналистами назвал реакцию Лондона запоздалой. «Честно говоря, я был немного удивлен поведением Великобритании — им следовало действовать гораздо быстрее», — сказал Трамп, который ранее неоднократно критиковал британского премьер-министра Кира Стармера за неготовность помочь Вашингтону на ранних этапах операции.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, комментируя последние сообщения, заявил, что Стармер «ставит под угрозу жизни британцев» из-за решения по базам, и предупредил, что Иран «воспользуется правом на самооборону».

«Подавляющее большинство британцев не хотят участвовать в войне Израиля и США против Ирана. Игнорируя собственный народ, господин Стармер ставит под угрозу жизни британцев, позволяя использовать британские базы для агрессии против Ирана», — написал он в соцсети X.

Ранее МИД Ирана сообщил, что Арагчи провел телефонный разговор с главой Форин-офиса Иветт Купер, в ходе которого заявил, что любая помощь, предоставленная Британией США, приведет к эскалации.