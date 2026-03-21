Иран запустил баллистические ракеты по военной базе в Индийском океане

CentralAsia (CA) - Иран попытался нанести ракетный удар по военной базе на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют США и Великобритания.

Американские СМИ, в том числе CNN и The Wall Street Journal, пишут со ссылкой на чиновников, что были выпущены две ракеты, ни одна из них не попала в цель.

Атолл Диего-Гарсия находится примерно в 3,8 тысячи километров от Ирана. CNN отмечает, что это первая попытка Ирана с начала войны применить ракеты такой дальности. The Wall Street Journal обращает внимание на то, что ранее власти Ирана утверждали, что дальность их ракет ограничена 2000 километров.

База на атолле Диего-Гарсия в архипелаге Чагос была построена в 1970-е годы. Ее, в частности, активно использовала авиация во время войны с Ираном.