В честь религиозного праздника в Узбекистане помиловали почти 400 осуждённых

- 15:18, 21 марта 2026
CentralAsia (UZ) - В преддверии священного для мусульман Рамазан хайита и всенародного праздника Навруз президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ о помиловании 392 осуждённых.
Согласно официальному документу, помилованы 392 человека, отбывающих наказание и искренне раскаявшихся в содеянном, вставших на твёрдый путь исправления и положительно характеризующихся по месту отбывания наказания.
Основные категории помилованных (по данным официальных источников):
223 человека полностью освобождены от отбывания основного наказания и выйдут на свободу;
82 человека освобождены условно-досрочно;
34 осуждённым лишение свободы заменено на более мягкий вид наказания;
53 лица освобождены от дополнительного наказания.
Среди помилованных:
26 женщин;
3 иностранных гражданина;
14 мужчин старше 60 лет;
166 молодых людей (до 30 лет);
24 человека, ранее участвовавших в событиях 2022 года в Каракалпакстане (с учётом их раскаяния и исправления).
Этот шаг президента Ш.Мирзиёева соответствует конституционным полномочиям (пункт 23 статьи 109 Конституции Республики Узбекистан) и продолжает гуманистическую практику помилований в преддверии крупных национальных и религиозных праздников. Такие акты милосердия позволяют десяткам семей воссоединиться, дают людям второй шанс на полноценную жизнь в обществе и подчёркивают ценности сострадания, прощения и второго шанса — особенно актуальные в дни Рамазана и Навруза.
Профильным министерствам и ведомствам поручено оказать необходимую помощь освобождённым в социальной адаптации, трудоустройстве и восстановлении документов, чтобы они могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни и внести вклад в развитие страны.