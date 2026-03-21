Россия усилила давление на нескольких участках фронта, - главком ВСУ Сырский

CentralAsia (CA) - Россия усилила давление на нескольких участках украинского фронта. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время идет рост числа боестолкновений - уже несколько дней подряд их количество превышает 200.

«В то же время существенно возросли и потери противника: только за вторник-четверг обезврежено около 4840 окупантов убитыми и ранеными», - говорится в сообщении.

Сырский заявил, что активность «превосходящих сил противника требует от нас новых, асимметричных решений». При этом украинские войска, по его словам, «действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции».

Также сообщается, что он посетил районы южной операционной зоны и провел встречи с командованием.

«На месте отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами.

Спасибо командирам за взвешенные решения и сохранившиеся жизни наших воинов. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за ежедневную борьбу и уничтожение врага», - написал главком