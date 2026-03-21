BBC: Удары Ирана по американским базам нанесли США ущерб в $800 млн

CentralAsia (CA) -  Удары Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке нанесли ущерб на сумму около $800 млн за первые 14 дней военных действий. Такие данные содержатся в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан в РФ нежелательной организацией) и анализе Британской вещательной корпорации (BBC).

Согласно отчету, значительная часть ущерба была нанесена во время ответных ударов Ирана в первую неделю военных действий. Среди таких целей — американская система THAAD на авиабазе в Иордании и радиолокационная система AN/TPY-2. Стоимость последней составляет примерно $485 млн, следует из анализа. Кроме того, удары Ирана нанесли дополнительный ущерб зданиям и инфраструктуре на американских базах на Ближнем Востоке на сумму около $310 млн, пишет BBC.

Из анализа спутниковых снимков следует, что Иран также неоднократно наносил удары как минимум по трем авиабазам США: Али аль-Салем в Кувейте, Аль-Удейд в Катаре и Принц Султан в Саудовской Аравии. BBC отмечает, что повторные удары указывают на стремление Ирана атаковать ключевые объекты.

Представители Пентагона на закрытом брифинге с сенаторами заявили, что за первые шесть дней войны США потратили как минимум $11,3 млрд, сообщал телеканал ABC News. По данным газеты The Washington Post, за первые два дня военных действий Пентагон израсходовал боеприпасов на $5,6 млрд.

