экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иран заявил об атаке США и Израиля на ядерный объект в Натанзе

CentralAsia (CA) -  США и Израиль нанесли удар по обогатительному комплексу в Натанзе, заявило агентство Tasnim со ссылкой на иранские официальные лица.

В сообщении подчеркивается, что удар по подобному объекту противоречит положениям международного права и «иным нормативным актам, касающимся ядерной безопасности».

Согласно результатам обследования территории после атаки, утечки радиации в данном районе не зафиксировано, уточнило Tasnim. Других подробностей агентство не привело.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Впервые объект в Натанзе был атакован в начале марта. 12 марта израильская армия нанесла удар по ядерному центру «Телекан» под Тегераном.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com