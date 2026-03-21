Парламент Молдавии одобрил выход из соглашения о создании СНГ

CentralAsia (CA) -  Парламент Молдавии на заседании 20 марта принял в первом чтении проект выхода из соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и протокола к нему. Решение объявил спикер парламента Игорь Гросу, передает «РИА Новости».

Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил о подготовке к выходу из СНГ еще в середине января. Денонсацию соглашения о создании содружества и протокола к нему правительство страны одобрило 11 марта. Проект будут рассматривать в парламенте в двух чтениях.

Молдавия игнорирует заседания СНГ с 2022 года. Президент Майя Санду поясняла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами.

