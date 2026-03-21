Трамп заявил, что США близки к достижению целей в Иране и обдумывают «сворачивание» военной кампании

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth заявил, что Соединенные Штаты близки к достижению целей в войне против Ирана и обдумывают «сворачивание» военной кампании.

В качестве целей операции он назвал полное уничтожение ракетного потенциала и оборонно-промышленной базы Ирана, ликвидацию его военно-морских и военно-воздушных сил, включая средства ПВО, а также недопущение приближения Тегерана к созданию ядерного оружия. Еще одной задачей, по словам Трампа, является «защита на самом высоком уровне» союзников Вашингтона в регионе, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Касаясь ситуации в Ормузском проливе, американский президент заявил, что его безопасность должны обеспечивать страны, которые им пользуются. «Соединенные Штаты этого делать не будут! Мы поможем этим странам в их усилиях, но в этом не должно быть необходимости, как только угроза со стороны Ирана будет устранена», — написал он.

В то же время, как сообщил накануне CBS со ссылкой на осведомленные источники, Пентагон начал активную подготовку к возможному развертыванию сухопутных войск в Иране. Высокопоставленные военные чиновники направили конкретные запросы, связанные с подготовкой к такому сценарию, поскольку Трамп, по словам источников, рассматривает подобные шаги. В рамках подготовки прошли совещания по вопросам задержания иранских солдат и боевиков, включая определение мест для пленных. В планировании участвуют Силы быстрого реагирования сухопутных войск и экспедиционные подразделения морской пехоты.