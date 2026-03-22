Монголия намерена импортировать нефть из Казахстана

CentralAsia (MNG) -

Монголия и Казахстан развивают сотрудничество в энергетической и горнодобывающей отраслях

«Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор встретился с первым заместителем министра торговли и интеграции Казахстана Бижановой Айжан Адиловной для обсуждения расширения двустороннего сотрудничества в преддверии запланированного на апрель государственного визита президента Хүрэлсүха Ухнаа», — пишет MiddleAsianNews.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области разведки и добычи полезных ископаемых, нефтепродуктов и атомной энергетики, при этом Монголия предложила долгосрочное соглашение об импорте сырой нефти и нефтепродуктов из Казахстана.

Казахстан выразил поддержку предложению, и обе стороны также обсудили совместную работу в перерабатывающей промышленности, в частности, в аффинаже золота. В этом контексте стороны договорились о сотрудничестве, подписав меморандум о взаимопонимании.

Встреча завершилась соглашением о формализации сотрудничества посредством меморандума о взаимопонимании, что свидетельствует о потенциальной диверсификации энергоснабжения Монголии и мощностей по переработке энергоресурсов

