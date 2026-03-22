Корея и Монголия заключили соглашения о транспортировке пациентов и обучении персонала

слева: министр, г-жа Чон Ын-кён и министр Чинбүрэн Жигжидсүрэн

CentralAsia (MNG) -

Корея и Монголия договорились возобновить двустороннее сотрудничество в области здравоохранения и медицины, которое было приостановлено из-за COVID-19. Стороны также договорились о сотрудничестве в вопросах перевода пациентов, финансируемых правительством Монголии, и программ обучения врачей.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Кореи сообщило о проведении в пятницу двусторонней встречи в отеле Lotte с министром здравоохранения Монголии Чинбүрэном Жигжидсүрэном, который посетил Корею для участия в конференции Medical Korea 2026. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

С момента подписания меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере здравоохранения в марте 2011 года Монголия является стратегическим партнером в этом секторе, а корейские медицинские учреждения активно расширяют свою деятельность в Монголии. По состоянию на 2024 год около 26 000 монгольских пациентов посетили Корею для лечения, что отражает тесное двустороннее сотрудничество.

Встреча послужила важной возможностью подтвердить значимость двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения и определить направления дальнейшего взаимодействия. Обсуждались различные аспекты, включая возобновление работы корейско-монгольского органа по сотрудничеству в области здравоохранения, лечение пациентов, финансируемых государством Монголии, подготовку медицинского персонала, лечение онкологических заболеваний, фармацевтические препараты и медицинские изделия, пилотные проекты в области телемедицины и развитие ИКТ-инфраструктуры Монголии.

По итогам встречи стороны подписали три соглашения об укреплении сотрудничества в направлении пациентов из Монголии, финансируемых государством, в Корею и подготовке врачей: соглашение о переводе пациентов и сотрудничестве в области обучения, соглашение о предоставлении медицинских услуг и план реализации программ медицинского обучения.

Соглашение, подписанное министрами здравоохранения двух стран, имеет важное значение, поскольку сотрудничество в области финансируемой государством транспортировки пациентов и клинической подготовки, ранее сосредоточенное на Ближнем Востоке, теперь распространяется и на Монголию.

В общей сложности 24 ведущих корейских медицинских учреждения, Монгольский центр развития здравоохранения (CHD) и Корейский институт развития индустрии здравоохранения (KHIDI) подписали трехстороннее соглашение о предоставлении медицинских услуг пациентам, получающим государственное финансирование.

Это позволит монгольским пациентам с тяжелыми заболеваниями заранее, до поездки в Корею, выбирать подходящие медицинские учреждения и получать систематизированную и стабильную медицинскую помощь по прибытии.

Подписанный между CHD и KHIDI план реализации программы обучения монгольских врачей отражает потребности Монголии и расширяет сотрудничество, поскольку Монголия частично покрывает расходы. В сфере сотрудничества в области медицинского образования Корея и Монголия укрепили взаимопонимание и доверие благодаря проекту «Корея-Монголия в Сеуле», в рамках которого в период с 2012 по 2019 год были подготовлены 173 врача.

В соответствии с новым планом реализации, в июле в одном из корейских медицинских учреждений будет проведена месячная междисциплинарная программа обучения для медицинских специалистов. Ожидается, что она укрепит потенциал в востребованных областях в Монголии, таких как лечение рака и трансплантация сердца.

Министр здравоохранения Монголии Чинбүрэн Жигжидсүрэн заявил: «Перевод пациентов, получающих государственное финансирование, и медицинское обучение являются ключевыми областями сотрудничества в сфере здравоохранения. Лично участвуя в обучении в корейских медицинских учреждениях, я считаю, что обмен передовыми корейскими медицинскими технологиями внесет значительный вклад в улучшение общественного здравоохранения в Монголии и укрепление квалификации врачей».

Министр здравоохранения Кореи Чон Ын-кён заявила: «Эта встреча в рамках Медицинской Кореи предоставила возможность возобновить сотрудничество между Кореей и Монголией. Мы надеемся в кратчайшие сроки созвать двусторонний орган по сотрудничеству в области здравоохранения и расширить взаимодействие в различных областях, включая лечение рака, фармацевтику и медицинские изделия, а также здравоохранение на основе ИКТ, помимо транспортировки пациентов и медицинского обучения».

