Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива. Тегеран ответил

// truthsocial.com/@realDonaldTrump

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум: в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив, в противном случае пригрозив уничтожить энергетические объекты страны.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угроз в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат различные электростанции этой страны, начиная с самой крупной!»- написал Трамп в своей соцсети Truth Social в 0:44 по среднеевропейскому времени в воскресенье, 22 марта.

Иранская армия незамедлительно отреагировала на угрозу главы Белого дома. «Если нефтяная и энергетическая инфраструктура Ирана подвергнется нападению со стороны врага, все энергетические, ИТ- и опреснительные объекты США и режима в регионе станут мишенями», - говорится в заявлении оперативного командования КСИР, опубликованном иранским государственным информагентством Fars в ночь на 22 марта.

Приблизительно за час до ультиматума Ирану Дональд Трамп отреагировал на анализ автора издания The New York Times (NYT) Дэвида Сангера, согласно которому американский президент до сих пор не достиг многих своих военных целей в Иране. «Нет, я достиг, и на несколько недель раньше, чем планировалось! Их руководство уничтожено, их флот и ВВС разгромлены, у них нет абсолютно никакой обороны, и они хотят заключить сделку. А я – нет!»- написал глава Белого дома в Truth Social, утверждая также, что «США стерли Иран с лица земли». Трамп назвал аналитика NYT «ничтожным», а саму газету «провальной».

С начала войны США и Израиля против Ирана Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа, фактически заблокирован иранской армией. Иран также бьет по нефтяным объектам в ряде стран региона Персидского залива и нефтяным танкерам, что уже привело к резкому росту цен на энергоносители в мире. На этом фоне Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО, назвав их «трусами» и призвав их активнее участвовать в обеспечении безопасности пролива.

Если блокада Ормузского пролива сохранится до конца июня, мировой экономический рост во втором квартале снизится на 2,9 процентного пункта в годовом выражении, подсчитал Федеральный резервный банк (ФРБ) Далласа. Если пролив останется закрытым три квартала этого года, стоимость барреля к концу года может достичь 132 доллара, предсказали аналитики.

США и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков. Иран в ответ атакует соседние государства в регионе Персидского залива с использованием ракет и дронов. По заявлениям Исламской Республики, целью этих атак являются американские военные базы в регионе. Под иранские удары попадали также нефтехранилища в ряде стран Персидского залива и нефтяные танкеры.