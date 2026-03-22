Израиль отрицает причастность к ударам по ядерному объекту в иранском Натанзе

CentralAsia (CA) - Удары по комплексу по обогащению урана в иранском Натанзе нанесли не Армия обороны Израиля, а Вооруженные силы США. Об этом заявил ЦАХАЛ, передает The Times of Israel. Военнослужащие отметили, что не били по этому району Ирана. Они также отказались комментировать действия американской стороны.

Накануне Иран заявил об атаке США и Израиля на ядерный объект в Натанзе. В сообщении иранских официальных лиц подчеркивается, что удар по подобному объекту противоречит положениям международного права и «иным нормативным актам, касающимся ядерной безопасности». МИД России призвал ООН и МАГАТЭ отреагировать на удар по объекту в Натанзе.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Впервые объект в Натанзе был атакован в начале марта. 12 марта ЦАХАЛ нанес удар по ядерному центру «Телекан»под Тегераном.