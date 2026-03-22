На Кубе полный блэкаут второй раз за неделю

CentralAsia (CA) - Второй раз за неделю на Кубе произошло общенациональное отключение электроэнергии.

«В 18:32 (по местному времени) произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Задействованы протоколы восстановления ее функционирования», - говорится в сообщении министерства энергетики островной страны в соцсети Х в субботу, 21 марта.

Спустя некоторое время премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил, что после отключения в сложных условиях ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. Без электричества вновь остались все почти 10-миллионное население острова. Незадолго до этого государственная энергетическая компания страны заявила, что ожидает дефицит электроэнергии в объеме 1,7 МВт в пиковый период времени в субботу вечером.

Предыдущий блэкаут на Кубе произошел в понедельник.

Как сообщал 16 марта государственный оператор электросетей UNE, без электричества в тот день также остались все жители острова. По данным агентства Reuters, нынешнему блэкауту на Кубе предшествовала целая серия отключений света. В некоторых случаях кубинцы оказывались без электроснабжения на несколько суток. В предыдущие выходные 14 и 15 марта в стране прошли протесты, вылившиеся в некоторых местах в уличные беспорядки. Так, в ночь на 14 марта группа протестующих напала на штаб-квартиру правящей Коммунистической партии в городе Морон.

Систематические отключения электроэнергии и нехватка топлива усугубляют и без того драматические условия жизни населения, сохраняющиеся уже на протяжении многих лет, подчеркивает агентство dpa. В холодильниках портятся остатки продуктов, обрываются телефонная связь и интернет. Больницы вынуждены сокращать свои услуги, занятия в школах и университетах отменяются. Из-за нехватки топлива для мусоровозов горы мусора скапливаются на улицах населенных пунктов острова.

Экономический и энергетический кризис на Кубе значительно усугубился из-за нефтяной блокады со стороны США. Энергоснабжение острова осуществляется в основном за счет устаревших нефтяных электростанций. До недавнего времени главным поставщиком нефти на Кубу являлась Венесуэла. Однако после атаки Соединенных Штатов на эту страну и захвата ее правителя Николаса Мадуро в январе текущего года Каракас прекратил поставки нефти кубинцам.

Кроме того, Вашингтон пригрозил ввести повышенные пошлины в отношении стран, которые станут продавать Кубе нефть. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Куба станет следующим пунктом в его повестке после войны против Ирана и свержения Николаса Мадуро. Как передала 16 марта газета The New York Times, общаясь с журналистами в день блэкаута на острове, Трамп выразил мнение, что «он удостоится чести взять Кубу». «Я имею в виду, освободить ее, взять ее. Думаю, что смогу сделать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна», - цитирует издание главу Белого дома.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в начале февраля осудил блокаду США как «фашистскую, преступную и направленную на совершение геноцида». Однако уже 13 марта он сообщил о начале переговоров с США, впервые официально признав эти контакты в условиях усугубившегося энергетического кризиса.