Подорожание авиабилетов прогнозируют из-за войны на Ближнем Востоке, - Financial Times

CentralAsia (CA) - Авиаотрасль столкнулась с серьёзным кризисом, который эксперты сравнивают с последствиями пандемии COVID-19, пишет Financial Times.

Три недели военных действий на Ближнем Востоке вызвали массовые отмены рейсов, дефицит топлива и создают угрозу снижения спроса на авиаперевозки.

Треть расходов авиакомпаний приходится на топливо для самолётов, цены на которое с начала войны выросли вдвое. Рост продолжает усиливаться, что создаёт давление на прибыль перевозчиков. Гендиректор easyJet Кентон Джарвис отметил, что ситуация хуже даже по сравнению с последствиями российских военных действий в Украине в 2022 году.

Авиакомпании отвечают повышением цен на билеты, понимая, что это может снизить спрос. Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор пояснил, что средняя прибыль компании с пассажира составляет около 10 евро. Перевозчики также разрабатывают планы на случай дефицита топлива. Например, Air France-KLM рассматривает сокращение рейсов по отдельным азиатским направлениям.

Особенно остро кризис ощущают авиакомпании Персидского залива – Emirates, Etihad и Qatar Airways, которые были вынуждены сократить расписание из-за закрытия воздушного пространства и падения туристического потока.

Перегрузка наблюдается и в других регионах: аэропорты сталкиваются с увеличением грузовых отправлений, так как часть товаров переориентировалась на авиацию из-за проблем в судоходстве.