экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольский боец ​​заработал миллион юаней за считанные секунды. Видео

CentralAsia (MNG) -  

«21 марта 2026 года, в городе Люлянь (Luliang), НАМНАНБАЯР Туул, уроженец аймака Баянхонгор, уложил китайского бойца в первом раунде», — сообщает MiddleAsianNews.

Чемпион MGL-1 Намнанбаяр Туул, боровшийся за титул в китайской федерации ММА JCK с призовым фондом в один миллион юаней ($150 000), одержал невероятную победу, нокаутировав своего противника хуком в первом раунде, через 1 минуту и ​​10 секунд после начала боя.

Его соперником был китайский этнический казах Гемингбайи Аманхали (Gemingbayi Amanhali) по прозвищу The Crazy Kid («Сумасшедший парень»), клуба Shanxi Tiger Fight Club из провинции Шаньси, Китай.

JCK MMA (Jue Cheng King; JCK战觉城 или JCK Zhàn Jué Chéng) — китайская организация, занимающаяся смешанными боевыми искусствами. В настоящее время она сотрудничает с платформой UFC Fight Pass.

Формат промоушена похож на формат Профессиональной бойцовской лиги (PFC) тем, что это сезонный турнир. В каждой весовой категории участвуют 32 бойца. Каждому бойцу гарантировано пять боев за сезон для определения рейтинга. В каждой весовой категории лучшие бойцы будут соревноваться друг с другом в финальном поединке плей-офф. Победитель получит денежный приз в размере 1 миллиона юаней ($150 000).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com