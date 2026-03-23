Монгольский боец ​​заработал миллион юаней за считанные секунды. Видео

CentralAsia (MNG) -

«21 марта 2026 года, в городе Люлянь (Luliang), НАМНАНБАЯР Туул, уроженец аймака Баянхонгор, уложил китайского бойца в первом раунде», — сообщает MiddleAsianNews.

Чемпион MGL-1 Намнанбаяр Туул, боровшийся за титул в китайской федерации ММА JCK с призовым фондом в один миллион юаней ($150 000), одержал невероятную победу, нокаутировав своего противника хуком в первом раунде, через 1 минуту и ​​10 секунд после начала боя.

Его соперником был китайский этнический казах Гемингбайи Аманхали (Gemingbayi Amanhali) по прозвищу The Crazy Kid («Сумасшедший парень»), клуба Shanxi Tiger Fight Club из провинции Шаньси, Китай.

JCK MMA (Jue Cheng King; JCK战觉城 или JCK Zhàn Jué Chéng) — китайская организация, занимающаяся смешанными боевыми искусствами. В настоящее время она сотрудничает с платформой UFC Fight Pass.

Формат промоушена похож на формат Профессиональной бойцовской лиги (PFC) тем, что это сезонный турнир. В каждой весовой категории участвуют 32 бойца. Каждому бойцу гарантировано пять боев за сезон для определения рейтинга. В каждой весовой категории лучшие бойцы будут соревноваться друг с другом в финальном поединке плей-офф. Победитель получит денежный приз в размере 1 миллиона юаней ($150 000).

