Монголия в очередной раз доказала, что является островком свободы, согласно Индексу свободы в мире

Freedom House опубликовала свежий рейтинг за 2026 год.

«Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала свой ежегодный глобальный доклад «Свобода в мире 2026». В исследовании Монголия вновь отнесена к категории «свободных стран». Эксперты оценили уровень развития демократических институтов в Стране Вечного Синего Неба в 84 балла из 100 возможных», — передает MiddleAsianNews.

Статус страны или территории в мире по показателю «Свобода в мире» зависит от ее совокупного показателя политических прав по шкале от 0 до 40 и совокупного показателя гражданских свобод по шкале от 0 до 60.

Согласно детализированному отчету, политические права в стране получили оценку 36 баллов из 40, а уровень гражданских свобод составил 48 баллов из 60.

После мирной революции 1990 года в Монголии начались многопартийные выборы, и страна утвердилась как избирательная демократия. Политические права и гражданские свободы прочно закреплены на институциональном уровне.

Авторы исследования предупреждают, что ослабление демократического лидерства на мировой арене ведет к росту нестабильности и конфликтов. Если международные институты продолжат терять свое влияние, авторитарные модели управления будут набирать популярность, что напрямую отразится на безопасности и экономических интересах открытых обществ.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения