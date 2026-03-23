МУС провел выездное заседание координаторов Азиатско-Тихоокеанской академической сети

CentralAsia (MNG) -

С 17 по 19 марта 2026 года Международный уголовный суд (МУС) провел выездное заседание координаторов Азиатско-Тихоокеанской академической сети по международному уголовному правосудию («Сеть») в штаб-квартире Суда в Гааге (Нидерланды). Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В заседании приняли участие четыре представителя Сети: региональный координатор и национальный координатор от Японии, профессор Филипп Остен из Университета Кэйо (Япония), национальные координаторы от Республики Корея, профессор Ён Сок Ким из Женского университета Ихва и профессор Хеён Ли из Сеульского национального университета, а также представитель национального координатора от Монголии, профессор Тамир Болдбаатар из Государственного университета Монголии.

слева: Тамир Болдбаатар, Филипп Остен, Томоко Аканэ, Хеён Ли и Ён Сок Ким

К ним присоединились президент МУС Томоко Аканэ, судьи Кибонг Пэк и Эрдэнэбалсүрэн Дамдин, заместитель прокурора Назхат Шамим Хан, а также представители МУС, работающие над инициативами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эта встреча стала продолжением первого Азиатско-Тихоокеанского академического форума, состоявшегося в Токио в ноябре 2025 года в сотрудничестве с Университетом Кейо. Форум собрал представителей десяти университетов Японии, Республики Корея и Монголии — учреждений, с которыми Суд заключил меморандумы о взаимопонимании, — для содействия диалогу и изучения долгосрочного академического сотрудничества в поддержку международного уголовного правосудия в регионе с целью расширения состава сети.

В течение трех дней участники продолжили дискуссии, начатые в ходе Токийского форума, и продвинули усилия по формализации Азиатско-Тихоокеанской академической сети. Обсуждения были сосредоточены на укреплении взаимодействия академического сообщества с мандатом Суда, разработке совместных исследовательских и обменных инициатив, а также определении конкретных направлений сотрудничества на 2026 год и далее.

«Академические учреждения играют жизненно важную роль в продвижении знаний и диалога по вопросам международного уголовного правосудия», — заявила президент МУС Томоко Аканэ. «Через Азиатско-Тихоокеанскую академическую сеть Суд стремится укрепить партнерские отношения с университетами по всему региону и поддержать новое поколение ученых, приверженных изучению вопросов подотчетности и верховенства права».

В рамках этой инициативы Суд стремится поддержать более широкое региональное взаимодействие с МУС, расширить академический диалог по вопросам международного уголовного правосудия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и внести вклад в создание устойчивой сети ученых и учреждений, заинтересованных в изучении международного уголовного правосудия.

